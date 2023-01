x x

SARONNO – Viaggio da incubo per i pendolari sul treno 70 di Trenord, quello diretto a Milano Cadorna percorrendo il tracciato che da Laveno tocca le stazioni di Varese, Tradate e Saronno: a bordo c’era anche una persona, volto già ben noto a molti utenti abituali di quella tratta ferroviaria e che sarebbe alle prese con problemi di tossocodipendenza, che praticamente lungo tutto il viaggio durato un’ora ha molestato verbalmente i presenti, chiedendo insistentemente del denaro.

Il riferimento va a quanto successo sul convoglio partito alle 17.38 da Laveno.

Le lamentele sono state rilanciate anche dal Comitato viaggiatori del nodo di Saronno. che ha ricevuto notizia dell’accaduto.

12012023