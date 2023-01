x x

SARONNO – Era rannicchiato in un angolo della zona garage di un condominio in via Volta. Non riusciva a volare via malgrado i suoi tentativi ma era anche troppo terrorizzato per lasciarsi prendere. Protagonista del salvataggio avvenuto a Saronno sabato sera prima di mezzanotte un falchetto. Il volatile in difficoltà è stato notato dai residenti di un condominio in via Volta che si sono subito mobilitati per aiutarlo.

Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco che hanno chiesto il supporto di un veterinario di Tradate. L’operazione congiunta ha permesso di recuperare il volatile che, provato ma in buone condizioni, è stato portato in una struttura per le cure del caso prima di essere rimesso in libertà.

