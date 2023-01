Sant’Antonio: tutto quello che c’è da vedere sul primo weekend d’eventi (con le foto di Edio)

x x

SARONNO – L’evocativo corteo con le torce, quello partecipatissimo della rievocazione storica, la contestazione degli animalisti e l’emozione dei fuochi d’artificio. Così si può riassumere il week- end di Sant’Antonio che ha portato in città migliaia di persone ed ha emozionato e visto la partecipazione di migliaia di saronnesi.

Partenza sabato pomeriggio con l’evento dedicato ai più piccoli con il mago delle bolle seguito dalla sfilata con le torce per le vie del centro. A chiudere la giornata lo spettacolo di fuochi d’artificio all’oratorio della Sacra famiglia.

Nella giornata di ieri il maxi corteo con 800 figuranti e migliaia di persone che hanno invaso Saronno. Tante le foto e i video condivisi dai presenti. Presenti anche gli animalisti che hanno contestato la presenza di animali nel corteo.

Per le foto si ringrazia Edio Bison

