MOZZATE – Mercoledì 18 gennaio alle 17 al presidio dei lavoratori Mozzate Nonwovens – Suominen di Mozzate in via al Corbè, interverrà a manifestare la propria solidarietà ai dipendenti, Giovanni Impastato attivista del Movimento Antimafia.

Giovanni Impastato presente in questi giorni sul territorio per partecipare a diverse conferenze nelle scuole per raccontare la propria esperienza contro le mafie nel ricordo del fratello Peppino ucciso da Cosa Nostra il 9 Maggio 1978; ha fortemente voluto portare un messaggio di vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie esortandoli a resistere e a lottare per la propria dignità nella difesa del proprio posto lavoro.

Ieri, lunedì 16 gennaio, è partito lo sciopero ad oltranza e presidio davanti i cancelli 24 ore su 24 del sindacato A.L. Cobas. Lunedì 10 gennaio, infatti, la Suominen, multinazionale finlandese con sede a Helsinki, ha annunciato la chiusura del sito aziendale di Mozzate, la Mozzate Nonwovens Srl. Notizia riportata subito dai mass media, prima che l’azienda lo comunicasse alle rappresentanze sindacali ed ai 92 dipendenti. I lavoratori si sono mobilitati subito in presidio davanti ai cancelli della multinazionale tessile specializzata nella produzione di tessuto non tessuto in rotoli, per salviette, materiale medico e l’igiene”.

