SARONNO – L’altro giorno a sorpresa presidio degli anarchici locali sotto l’albero di Natale ancora presente in piazza Libertà nel centro di Saronno: il loro obiettivo, hanno appeso anche degli striscioni alla staccionata che circonda l’alberello, quello di protestare contro l’ergastolo “duro” inflitto a Alfredo Cospito, anarchico condannato per un attentato dinamitardo in Piemonte, anni fa.

“Abbiamo dato vita ad un volantinaggio per sostenere la lotta di Alfredo contro il 41 bis e l’ergastolo ostativo – scrivono gli anarchici sui social -Alfredo è in sciopero della fame dal 20 ottobre e lo sarà ad oltranza, fino all’ultimo respiro. Non lasciamolo solo!”

(foto: uno degli striscioni appeso alla recinzione dell’albero di Natale in piazza Libertà)

17012023