MOZZATE – Nuova batosta occupazione nella zona: chiude infatti la Suominen a Mozzate; si tratta del plesso produttivo locale – in via Corbè – della società finlandese che produce salviette. L’azienda ha avviato il confronto con i sindacati per la cessazione dell’attività in Italia, rischiano il posto 92 persone.

Costi energetici troppo elevati

L’attività. secondo i piani, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2023, ora ci sono novanta giorni per portare a termine le trattative sindacali. “Dopo il covid la concorrenza nel mercato europeo delle salviette non tessute è aumentata in modo significativo, trainata principalmente dalle importazioni dalla Turchia e dalla Cina. Questo è il caso soprattutto dei tradizionali prodotti in fibra mista. Allo stesso tempo, i costi energetici in Italia sono aumentati a livelli record. Questi due fattori combinati hanno creato enormi sfide per la competitività in termini di costi del nostro stabilimento di Mozzate” ha sottolineato alla stampa Klaus Korhonen, presidente e amministratore delegato ad interim. Al contempo, mentre la domanda di prodotti tradizionali in fibra mista in Europa è in calo, la produzione di non-tessuti sostenibili richiede risorse e processi di produzione ottimizzati specificamente per questi prodotti e le linee nello stabilimento di Mozzate non sono le più adatte per fibre sostenibili. Questo, combinato con costi operativi elevati, significa che l’impianto non è competitivo e non si prevede che la sua competitività migliorerà in futuro.

Per la società la chiusura comporterà un costo una tantum di 9 milioni di euro, soprattutto come indennità di licenziamento e per lo smantellamento della fabbrica.

Colosso mondiale

La Suominen conta circa 700 dipendenti nel mondo, ed è specializzata nel settore della produzione di tessuto per prodotti per la pulizia e l’giene e per applicazioni sanitarie. E’ leader mondiale sul mercato dei non-tessuti ed uno dei maggiori produttori mondiali di tali prodotti, ce vengono trasformati in salviette umidificate, assorbenti igienici e tamponi.

11012023