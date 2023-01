x x

SARONNO – Continuano i problemi al riscaldamento della palestra del liceo scientifico Gb Grassi di via Benedetto Croce: tutto è iniziato un mese e mezzo fa e da allora la situazione non è migliorata. In sostanza da fine novembre le temperature che si registrano all’interno della palestra sono sotto quella prevista. Invece dei 18 – 22 gradi spesso si arriva ai 10 gradi.

A spiegare la situazione la dirigente Edelweiss Bonelli: “Il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento del locale adibito all’attività sportiva è causato dalla condizione dei tubi che al momento sono deteriorati. Per risolvere il problema c’è bisogno di un rifacimento totale dell’impianto”. La scuola si è subito attivata per la risoluzione del problema ma la Provincia, ad oggi, non ha ancora autorizzato l’avvio dei lavori. La speranza è che l’intervento possa partire al più presto per evitae che gli studenti del Gb Grassi siano costretti a svolgere le attività sportive al freddo per tutto il periodo invernale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

22012023