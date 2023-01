x x

SARONNO – Augusto Airoldi, sindaco di Saronno, ha fatto il punto sull’emergenza covid a Saronno. Ieri mattina l’abituale intervento settimanale del primo cittadino ai microfoni di Radiorizzonti: “Anche stavolta diamo notizie buone, trend discesa anche in città, scesi da 19 a 9 positivi, numero che si assottiglia progressivamente, un anno fa sfiorato la soglia dei 1000 positivi; le vaccinazioni hanno fatto e fanno il loro effetto nonostante clima sia ora effettivamente invernale”.

Anche i dati regionali e provnciali hanno fatto negli ultimi giorni registrare un notevole calo dei contagi in ambito lombardo, rispetto alle settimane precedenti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: il sindaco Augusto Airoldi)

23012023