VARESE – Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra giovedì 19 gennaio e mercoledì 18 gennaio: dati sostanzialmente stabili quasi ovunque, rispetto alla settimana precedente. Fra Varese, Como e Monza Brianza si sono registrati 232 nuovi casi positivi al coronavirus.

Milano: 285 di cui 130 a Milano città (la scorsa setimana rispettivamente 338 e 130);

Bergamo: 68 (101);

Brescia: 121 (123);

Como: 64 (69);

Cremona: 39 (44);

Lecco: 35 (36);

Lodi: 20 (25);

Mantova: 38 (68);

Monza e Brianza: 85 (90);

Pavia: 55 (60);

Sondrio: 18 (31);

Varese: 83 (101).

Questi i dati relativi alla situazione Covid in Lombardia alla data del 19 gennaio 2023. Numeri ancora in calo ma altri cento morti.

Ricoverati in terapia intensiva: 25 (-2 rispetto alla scorsa settimana);

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 442 (-254);

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 45.142 (+102, erano stati 118 la scorsa settimana);

– Dimessi guariti: 4.031.612 (+9.151, erano stati 18.163 la scorsa settimana);

– Tamponi totali: 44.616.932 (+98.958, erano stati 110.218 la scorsa settimana);

– Casi totali positivi: 4.091.101 (+6.099, erano stati 9.246 la scorsa settimana).

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

