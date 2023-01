x x

SARONNO – la Croce Rossa, attraverso un comunicato, fornisce alcune informazioni sul servizio civile universale :



Cos’è?

Il servizio civile universale è l’opportunità per i giovani di dedicarsi come volontari a un progetto in Italia o all’estero per un periodo di 12 mesi, svolgendo formazione e specifiche attività presso l’ente scelto. È un’ottima occasione per crescere all’interno della propria comunità e sperimentare con un primo approccio le dinamiche del mondo del lavoro.



Informazioni tecniche

Puoi partecipare se sei un* giovane tra i 18 e 28 anni e se non hai mai fatto un percorso di Servizio Civile in precedenza.

Farai attività per 25 ore settimanali (distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana) e riceverai un rimborso spese di circa 450 euro mensili.

Il progetto dura 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. A fine servizio ti sarà rilasciato un rilasciato un attestato riconosciuto nella maggioranza dei concorsi pubblici (il servizio civile, infatti, viene a tutti gli effetti considerato come servizio prestato presso la Pubblica

Amministrazione, in quanto iniziativa promossa e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale.)



Cosa farai in CRI?

Aderendo al servizio civile in Croce Rossa presso il comitato di Saronno avrai la possibilità di fare attività di formazione e attività pratiche.

In particolare, la formazione si dividerà in:

 Formazione generale sulla storia del servizio civile e sulle sue caratteristiche operata da un

nostro formatore accreditato;

 Formazione specifica, che invece sarà erogata dai nostri Volontari, su tematiche

strettamente legate a Croce Rossa e che ti preparerà anche alle attività pratiche;

 Attività pratiche, legate alla gestione del centralino della nostra sede e attività di trasporto

sanitario non in emergenza. Il tutto, ovviamente, con l’affiancamento di volontari esperti e

preposti ad accompagnarti nel tuo percorso di apprendimento.



Che aspetti? Vai sul sito di Croce Rossa e compila subito la tua domanda di adesione, hai tempo

fino al 10 febbraio 2023: cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/

