TRADATE – Bloccata dai carabinieri della Compagnia di Saronno per il furto di cosmetici in un negozio di Tradate, una donna è finita ieri davanti all’autorità giudiziaria a Varese, in relazione a questo episodio che si era verificato martedì.

Il giudice ha convalidato il provvedimento di fermo, la donna nell’immediatezza era stata arrestata in considerazione della flagranza di reato visto che era stata colta sul fatto, e visto che non è della zona è stato stabilito, per lei, il divieto di dimora sul territorio di tutta la provincia di Varese dove quindi non potrà ritornare.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri all’ingresso della tenenza di Tradate, che fa capo alla Compagnia di Saronno)

