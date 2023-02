VARESE – È ormai tarda notte, le 3 circa, quando la pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Varese, impegnata in servizio di controllo e vigilanza del territorio, viene inviata in via Albani per verificare cosa stesse accadendo all’interno di un’abitazione privata da cui si sentivano provenire rumori sospetti.

Giunti sul posto, gli uomini dell’Arma hanno sorpreso due soggetti che, approfittando dell’assenza della proprietaria e dopo aver forzato una finestra del piano terra, si erano introdotti nella villetta e stavano tentando di scassinare una cassaforte utilizzando vari attrezzi, un cacciavite, un piccone ed una grossa smerigliatrice. I due, colti in flagranza, subito bloccati senza resistenza, sono stati arrestati per il furto in abitazione. Indosso, i militari hanno rinvenuto alcuni gioielli in oro e argento, restituiti al legittimo proprietario, mentre gli attrezzi per lo scasso sono stati sequestrati. Gli arrestati, un 31enne ed un 28enne, di nazionalità romena, sono stati accompagnati al carcere di Varese.

