VARESE – Orrore a Malnate, alle porte di Varese dove una anziana è stata trovata morta in casa, con i segni di una aggressione, in particolare con ferite alla testa. La donna, Carmela Fabozzi, aveva 73 anni: il corpo, nell’appartamento di via Sanvito dove la pensionata viveva, è stato trovato nella tarda serata dal figlio, anch’egli residente nello stesso alloggio e che ha rinvenuto il cadavere attorno alle 20, quando è rincasato. Ha subito dato l’allarme, i soccorsi sono stati tempestivi ma per la malcapitata non c’è stato niente da fare.

Come detto, sul corpo vi sarebbero i segni che fanno pensare a delle percosse (inizialmente si era pensato ad una caduta accidentale) ed i carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno aperto una inchiesta per omicidio; e con la squadra scientifica hanno eseguito tutti i rilievi all’interno della casa. La donna sarebbe stata colpita ripetutamente, forse con un bastone o una spranga.

