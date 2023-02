SARONNO – E’ successo l’altra notte alla estrema periferia di Saronno, al confine con il territorio comunale di Origgio e con l’ex statale Varesina. Un cittadino aveva posteggisto per recarsi in un vicino locale pubblico ed al ritorno la brutta sorpresa, vetro del finestrino rotto della propria auto, schegge e frammenti ovunque. Qualcuno aveva rovistato nell’abitacolo portando via una borsa all’interno della quale non c’era però niente di valore. Insomma, tanti danni assolutamente per nulla, Ma non è detto che l’ignoto ladruncolo, o forse ladruncoli non abbia preso di mira anche altri mezzi parcheggiato sempre nella zona.

Si è adesso alla ricerca di eventuali testimoni dell’accaduto.

(foto archivio: sopralluogo carabinieri in un caso analogo)

02022023