SARONNO – Maxi furto in azienda: oltre 150 mila euro di bottino.

Uboldo, con la droga nel parchetto vicino alla scuola. Intervento della polizia locale nel parchetto conunale “Falcone Borsellino” di via Ceriani ad Uboldo, vicino alle scuole, dove è stato fermato uno straniero sospetto.

Sono in corso le indagini dei carabinieri riguardo all’episodio avvenuto ieri pomeriggio a Cogliate. Dapprima, molti cittadini hanno notato una automobile, una Mercedes classe A, alla quale fumava il cofano mentre percorreva via Volta. Il veicolo ha quindi svoltato in via De Amicis ed è stato abbandonato appena dentro ad un cortile privato; i due uomini a bordo sono scappati ed il veicolo ha preso fuoco.

E’ stata inaugurata ieri mattina a Palazzo Arese Borromeo di via Borromeo la mostra “Olivetti. Storie da una collezione”, organizzata in occasione della Milano Design Week.

15042024