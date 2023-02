TRADATE – Pedone investito ieri alle 16 lungo l’ex statale Varesina alla periferia di Tradate. E‘ successo nei pressi dell’area del centro sportivo: a restare ferita una donna di 79 anni. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivsta l’ambulanza della Croce rossa tradatese. L’anziana è stata trasportata all’ospedale “Galmarini” in città, al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita ma con lesioni e contusioni varie.

I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e comprendere le eventuali responsabilità dell’accaduto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: precedente intervento di carabinieri ed ambulanza per un incidente in zona)

03022023