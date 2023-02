Basket C Gold, scontro d’alta classifica oggi al Palaronchi: Saronno-Lissone

SARONNO – Questa sera alle 21 al palasport del centro sportivo “Monsignor Ronchi” di via Colombo arriva il Lissone per sfidare i locali dell’Az Robur in un match d’alta classifica del campionato di basket maschile serie C Gold. Incontro che dunque si annuncia di alto livello e ricco di emozioni, facile immaginarsi il pienone al palasport saronnese.

Classifica: Nervianese 26 punti, Az Robur Saronno, 7 Laghi Gazzada e Lissone 22, New Vigevano 20, Virtus Cermenate 18, Libertas Cernusco 16, Marnatese, Gorgonzola, Opera 14, Milano 3 12, Varese Academy e Settimo 10, Cusano Milanino 4. Si gioca per la quarta giornata di ritorno del campionato, nel turno precedente Saronno ha espugnato il campo della Marnatese.

(foto archivio)

04022023