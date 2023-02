SARONNO – La Wbsc Europe (World Baseball Softball Confederation Europe) ha annunciato le squadre che prenderanno parte alla Premiere Cup, ovvero la Coppa Campioni di softball, in programma dal 21 al 26 agosto a Saronno.

Oltre alle padrone di casa della Inox Team, scenderanno in campo i campioni in carica dell’Olympia Haarlem (Paesi Bassi), Tex Town Tigers (Paesi Bassi), Rivas Madrid (Spagna), Joudrs Praha (Repubblica Ceca), Bonn Capitals (Germania), Les Pharaons (Francia), Wittenbach Panthers (Svizzera), Chicaboo’s Stabroek (Belgio) e Vienna Wanderers (Austria).

“Per noi è davvero un onore fare parte di questa lista di partecipanti alla Coppa Campioni, in quanto vi sono le migliori squadre che il softball europeo propone in questo momento. Ci stiamo preparando per affrontare al meglio questa competizione. Vogliamo che questa settimana di softball possa essere ricordata a lungo per la nostra società e per la città di Saronno” ha commentato il presidente saronnese Massimo Rotondo.

(foto archivio: l’Inox Team Saronno vincitrice della Coppa delle Coppe 2022)

