SARONNO – Oggi, sabato 4 febbraio si torna in campo dopo una lunga pausa di due settimane. Nella prima giornata di ritorno gli amaretti della Pallavolo Saronno affronteranno la formazione della Pallavolo Grassobbio. Incontro al palasport comunale Dozio di via Biffi a Saronno; questa dera alle 21, con diretta su Facebook del match (pagina Pallavolo Saronno serie B). Dalle 18.30 pizza e drink al bar della tribuna per tutti i tifosi.

“Finalmente si ricomincia a giocare” dicono anche i dirigenti della Rossella Caronno: prossima partita quella casalinga contro Valtrompia. L’allenatore caronnese Claudio Gervasoni fa il punto della situazione. Incontro alle 19.30 al palazzetto caronnese di viale Europa, con ingresso libero per il pubblico.

(foto archivio: l’allenatore della Pallavolo Caronno, Claudio Gervasoni)

04022023