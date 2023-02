SARONNO – Nell’ultima settimana, secondo i dati forniti da Regione Lombardia, in quasi tutte le località della zona si è registrato un incremento del numero dei contagi da coronavirus. Trend più vistoso a Saronno, per la seconda settimana di seguito in aumento. In Lombardia in aumento i decessi, mentre rallenta il numero di nuovi casi riscontrati a livello settimanale. Si evidenzia la crescita dei dati dei nuovi contagi settimanali in provincia di Varese, per il resto quasi ovunque un sostanziale equilibrio.

Ecco i dati col numero totale dei contagi da inizio pandemia, l’incremento nell’ultima settimane ed in quella precedente.

Varesotto

Saronno: 15.664 (+63; settimana prima 45);

Tradate: 7.699 (+4; 2);

Caronno Pertusella: 8.573 (+6; 23);

Origgio: 3.805 (+4; 1);

Varese: 32.583 (+29; 28);

Gornate Olona 1.023 (+1; 1).

Comasco:

Lomazzo: 4.284 (+6; 6).

Groane e Brianza:

Cesano Maderno: 16.604 (+19; 17);

Limbiate: 14.748 (+25; 16);

Lazzate: 3.454 (+16; 1);

Monza: 51.129 (+67; 53);

Desio: 17.732 (+14; 25).

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

04022023