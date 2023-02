SARONNO – Nel Q4 i ragazzi dell’Az Robur Saronno s’infiammano spinti dal palazzetto e chiudono un difficile scontro diretto per la classifica con più che positivo +10 finale. Partita sempre in equilibrio, quella vista stasera al Palaronchi di via Colombo, con la Robur a comandare per 30 minuti ma sempre con un vantaggio sotto la doppia cifra. Si arriva all’ultimo periodo sul 60-56 anche per effetto di una straordinaria prestazione balistica del playmaker di Lissone Matteo Marinò, autore alla fine di 27 punti. Gli ultimi minuti però sono terreno di caccia di Saronno che mette 5 giocatori in doppia cifra e sigilla il match con una splendida recuperata sul fondo di De Capitani con tanto di apertura lanciata del contropiede per Beretta a chiudere la contesa.

Punteggio finale 82-72 e vittoria importantissima per i saronnesi, ribaltando anche la differenza canestri dell’andata! Ce ne sono 19 per Beretta, 16 per Ugolini e 14 con 6/8 al tiro per Negri, al rientro casalingo dopo lunghi mesi d’infortunio. Si è giocato per la quarta giornata di ritorno del campionato di basket maschile serie C Gold.

Settimana prossima Saronno va a Cernusco, partita, come tutte le altre da qua alla fine, fondamentale per il piazzamento finale.

(foto: azione del Saronno in un precedente match)

04022023