TURATE – Secondo i primi riscontri sono scappati a mani vuote i ladri che nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio hanno preso di mira l’ipermercato D’Ambros in via per la Massina.

E’ successo intorno alle 3 quando è scattato l’allarme che ha richiamato sul posto le pattuglie della Sicuritalia seguite da quella dei carabinieri. Arrivati sul posto si sono trovati davanti alla vetrata sfondata. E’ stato contattato anche il resposabile della struttura anche lui arrivato sul posto. Dai primi accertamenti sembra che i ladri siano scappati a mani vuote. Restano comunque i danni alla porta d’ingresso con la vetrata da sostituire. Ulteriori accertamenti saranno svolti nella giornata di oggi in modo da sporgere denuncia alle forze dell’ordine.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione