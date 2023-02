SARONNO – All’hub di via Parini a Saronno “si va verso le 177 mila vaccinazioni”. Lo ha detto il sindaco Augusto Airoldi parlando ai microfoni di Radiorizzonti. Il quadro, ha proseguito Airoldi, “è sostanzialnente buono, in città come nel resto d’Italia. I trend in città sono per un ulteriore miglioramento, che speriamo poter confermare nelle prossime settimane. Evidentemente i vaccini stanno facendo un lavoro egregio dopo due inverni nei quali abbiamo assistito ad un repentino aumento dei casi”.

Per il sndaco, “ora che la maggior parte della popolazione ha ricevuto alneno tre dosi del vaccino, non c’è un grosso incremento di persone positive. Ho fatto bene ad insistere sui vaccini anche quando i no-vax mi hanno insultato. E come Comune abbiamo fatto bene ad utilizzare i fondi comunali per aprire l’hub di Saronno, che sta lavorando molto bene”.

