TURATE – Bocciata dal consiglio comunale lo stralcio delle cartelle sino a 1.000 euro in relazione al mancato saldo di tributi e multe nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2015: chi ha un debito col Comune, dovrà farvi fronte.

Durate l’ultima, recente riunione dell’assemblea civica i consiglieri si sono dunque orientati in questa direzione: proprio in questi giorni scadevano i termini per stabilire se aderire o meno alla norma dello stralcio parziale delle cartelle (ovvero quelle di minore entità) e se mantenerle in “vita” tramite la “definizione agevolata del debito”.

Cosa succede adesso

Ora chi ha ricevuto le cartelle e non ha ancora pagato, entro aprile può presentare in Comune una istanza per versarlo in 18 rate.

(foto: il Municipio di Turate)

09022023