SARONNO – Si interrompe la striscia di vittorie del Saronno con un 2-2 contro il Morazzone. La squadra allenata da Marzio gioca meglio nei primi minuti di gara. Al 28′ ci pensa Marchiella ad aprire le danze con un tiro da fuori che sembrava poco pericolso ma che sorprende Borges.

Il primo tempo finisce 0-1 per il Morazzone. DEcisivi i cambi nel secondo tempo. E’ Pelucchi al quinto della ripresa a segnare il gol dell’1-1. Un minuto dopo Marchiella trova il gol con un colpo di testa su calcio d’angolo e porta la sua squadra in vantaggio per 1-2. E’ Drago al ’22 che trova il 2-2 dopo una grande azione di Di Noto, uno dei grandi protagonisti delal gara.

Gli ultimi venti minuti sono un assedio dell’Fbc Saronno che però non trova il gol. La partita si chiude dunque con un pareggio.

Il tabellino

Fbc Saronno-Morazzone 2-2

FBC SARONNO (4-1-3-2) Rivaldo; Rudi, Vanzulli, Torriani, Bredice (1’ st Pelucchi); Scampini (42’ st Confalonieri); Romeo (1’ st Maugeri), Di Noto, Della Torre; Malaspina, Drago (28’ st Gheller). A disposizione Bardaro, Bello, Pecis, Zanotti, Sasso. All. Tricarico.

MORAZZONE (4-3-3) Cavalli; Zanchin, Bosetti, Picetti, Contini (34’ st Scanu); Mastorgio, Libralon, Ottoboni (32’ st De Rosa); Ghizzi, Giordano, Marchiella (22’ st Vedovato). A disposizione Milano, Carcano, Giani, Laalaoui, Scanu, Tavelli, Vezzoli. All. Marzio.

Arbitro Enis di Como (Brasca di Seregno e Rahaman di Varese).

Marcatori: 27’ pt Marchiella (M), 5’ st Pelucchi (S), 6’ st Marchiella (M), 23’ st Drago (S).

Note – Spettatori 150 circa. Angoli 5-2 per Saronno. Ammoniti Bosetti, Marchiella, Romeo, Torriani, Vedovato. Recupero 2’-5’.

Le interviste

I risultati e la classifica

Risultati della 19′ giornata: Amici dello Sport-Besnatese 0-2; Fbc Saronno-Morazzone 2-2; Ispra-Baranzatese 0-0; Lentatese-Aurora Cmc 0-2; Mariano-Base 96 2-0; Meda-Accademia Inveruno 3-1; Solese-Valle Olona 0-1; Solaro-Esperia Lomazzo 0-0

Classifica: Fbc Saronno 46; Base 96 37; Meda 36; Baranzatese 33; Universal Solaro e Valle Olona 31; Esperia Lomazzo 30; Besnatese 27; Lentatese 24; Mariano 23; Ispra 22; Accademia Inveruno e Amici dello Sport 21; Morazzone 20; Aurora Cmc Uboldese e Solese 14.

