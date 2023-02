x x

SARONNO – Il saronnese Giorgio Tavecchio sarà una delle voci italiane per commentare l’edizione 57 del Superbowl, la sfida di Nfl tra a Glendale in Arizona fra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Con Tavecchio dalle 23.30 odierne su Dazn per la partita ci sarà tra gli altri Borja Valero, ex calciatore di serie A e grande appassionato di Nfl.

Ma ieri Tavecchio era a Saronno ed ha fatto una bella sorpresa ai bimbi del Saronno Rugby, che hanno avuto la possibilità di incontrarlo al centro sportivo Matteotti di via Sampietro. “Che giornata emozionante per i nostri ragazzi. E’ venuto a trovarci al campo Giorgio Tavecchio, ex kicker della National football league, uno dei pochissimi giocatori italiani che abbiano mai militato nel campionato statunitense – ricordano dal Saronno – Giorgio ha aiutato i nostri ragazzi nel miglioramento di uno dei fondamentali del rugby: il gioco di piede.

Un grazie di cuore a Giorgio, un campione super gentile e disponibile con tutti”.

Classe 1990, Tavecchio ha militato – tra l’altro – nei San Francisco 49ers, Green Bay Packers e Oaskland Raiders.

(foto: Riccardo Banfi/Unione sportiva Saronno Rugby Asd)

12022023