SARONNO – Il Morazzone interrompe la striscia di vittorie del Saronno. La partita si chiude sul 2-2 con un brutto primo tempo dell’Fbc Saronno. Danilo Tricarico allenatore dellFbc Saronno esordisce durante l’intervista dicendo: “E’ stata una partita dai due volti“.

Nel primo tempo “ho visto un po’ troppo egoismo, qualcuno che pensava piu ai fatti propri”.

Nel secondo tempo “la squadra ha ragionato di squadra” e “la vittoria sarebbe stata anche meritata”, riferendosi ai minuti finali in cui c’è stato un assedio da parte del Saronno.

Il tabellino

Fbc Saronno-Morazzone 2-2

FBC SARONNO (4-1-3-2) Rivaldo; Rudi, Vanzulli, Torriani, Bredice (1’ st Pelucchi); Scampini (42’ st Confalonieri); Romeo (1’ st Maugeri), Di Noto, Della Torre; Malaspina, Drago (28’ st Gheller). A disposizione Bardaro, Bello, Pecis, Zanotti, Sasso. All. Tricarico.

MORAZZONE (4-3-3) Cavalli; Zanchin, Bosetti, Picetti, Contini (34’ st Scanu); Mastorgio, Libralon, Ottoboni (32’ st De Rosa); Ghizzi, Giordano, Marchiella (22’ st Vedovato). A disposizione Milano, Carcano, Giani, Laalaoui, Scanu, Tavelli, Vezzoli. All. Marzio.

Arbitro Enis di Como (Brasca di Seregno e Rahaman di Varese).

Marcatori: 27’ pt Marchiella (M), 5’ st Pelucchi (S), 6’ st Marchiella (M), 23’ st Drago (S).

Note – Spettatori 150 circa. Angoli 5-2 per Saronno. Ammoniti Bosetti, Marchiella, Romeo, Torriani, Vedovato. Recupero 2’-5’.

12022023