GERENZANO – E’ finita col successo della lanciatissima Nuova Abbiate la sfida di domenica pomeriggio a Gerenzano, coi padroni di casa sconfitti per 3-1, al centro sportivo di via Inglesina. Si è giocato per la 19′ giornata del campionato di Seconda categoria, con gli abbiatesi guidati da mister Stefano Imburgia che dunque proseguono la serie positiva. A segno per loro Caon, Izzo e Yerro, per la Gerenzanese gol di Quici.

Risultati: Antoniana-Oratorio Lainate 3-1, Ardor-Marnate Gorla 0-2, Borsanese-Oratorio San Francesco 1-1, Gerenzanese-Nuova Abbiate 1-3, Gorla Minore-Cogliatese 2-1, Lainatese-Solbiatese 3-0, Pro Juventute-Cistellum 0-3, posticipo a mercoledì 15 febbraio Lonate Pozzolo-Torino Club. Classifica: Gorla Minore 48 punti, Nuova Abbiate 45, Cistellum 44, Antoniana 43, Lainatese 41, Gerenzanese 37, Oratorio San Francesco 28, Marnate Gorla 27, Solbiatese e Oratorio Lainate 24, Ardor 21, Pro Juventute 20, Cogliatese 13, Borsanese 6, Torino Club e Lonate Pozzolo 5.

(foto archivio: l’allenatore della Nuova Abbiate, Stefano Imburgia)

12022023