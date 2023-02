x x

GERENZANO – “Siamo lieti di comunicare che Guglielmo Montrasio abbia accettato l’incarico triennale di coordinatore della Protezione civile comunale. Ringraziandolo per la disponibilità per questo importante impegno, gli auguriamo buon lavoro!” Così una nota dell’Amministrazione civica. Ha dare ufficialmente il benvenuto a Montrasio in Municipio è stato il sindaco, Stefania Castagnoli.

Proseguono dal Comune: “Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari della Protezione civile che donano gratuitamente tempo personale e per il lavoro che svolgono a beneficio di tutta la comunità. Ricordiamo che per emergenze la Protezione civile comunale è contattabile ventiquattro ore su ventiquattro al numero telefonico 3403848597, indirizzo email: [email protected] La sede della Protezione civile comunale si trova in piazza San Pio V, nel cortile del Comune”.

(foto: Guglielmo Montrasio con il sindaco gerenzanese, Stefania Castagnoli)

1202203