x x

GERENZANO – Topi d’auto in azione ieri pomeriggio nel posteggio del Parco degli aironi in via Inglesina a Gerenzano: la brutta sorpresa per una donna che aveva nel pomeriggio fatto tappa all’area verde della periferia gerenzanese per una passeggiata, al ritorno alla propria vettura ha trovato il vetro di uno dei finestrini in frantumi. Qualcuno aveva così aperto la portiere ed aveva rovistato nell’abitacolo, appropriandosi di una borsa.

Nell’area sono state di recente incrementare le misure di sicurezza anche tramite la videosorveglianza, circostanza che potrebbe portare all’identificazione del responsabile del furto. Sono adesso in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per quanto riguarda Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

12022023