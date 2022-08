x x

GERENZANO – Il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ha consentito di sventare un tentativo di furto in un plesso scolastico di Gerenzano dove nella notte fra lunedì e martedì dove ha provato ad introdursi un 22enne, italiano ed abitante in zona. Ha manomesso una tapparella ma è stato nel frattempo notato da alcuni cittadini che hanno contattato il 112: sul posto è subito arrivata una pattuglia che lo ha fermato prima che riuscisse effettivamente ad entrare.

Ieri mattina è comparso davanti al giudice di tribunale di Busto Arsizio: per lui è stato disposto l’obbligo di firma.

31082022