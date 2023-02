x x

SARONNO – Di Angelo Zen, imprenditore nativo di Saronno ed originario di Cislago, non si sa più nulla da giorni: era in Turchia per lavoro, nelle zone colpite dal disastroso terremoto. Sinora tutte le ricerche sono risultate vane, così come ogni tentativo da parte dei famigliari – abita in Veneto – di contattarlo al telefonino. Ora la Farnesina ha appena inviato una squadra specializzata nelle ricerche nel luogo dove Zen dovrebbe trovarsi, ovvero nella città di Kahramanmaras. Si tratta di un team specializzato composto da carabinieri ed agenti di polizia. A darne notizia è stato nelle scorse ore il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Zen al momento del disastroso terremoto si trovava proprio a Kahramanmaras, metropoli con un milione di abitanti, dove è stato individuato l’epicentro del sisma. E’ stata la più colpita.

Nato a Saronno, i parenti di Zen vivono a Cislago ma lui da tempo abita in Veneto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Angelo Zen)

12022023