BAGAMOYO / SARONNO – È iniziata lo scorso 6 febbraio l’avventura di Carlo Motta, saronnese e ciclista solidale, in Tanzania. L’impresa, questa volta, consiste in raggiungere la cima della montagna più , Hururu peak, 5895 metri sul livello del mare.

“Renzo ed io siam partiti da Malpensa e arrivati questa mattina in Tanzania dove a Dar Es Salaam – racconta Carlo Motta nei giorni scorsi – ci ha accolti un caldo appiccicoso. Abbiamo cambiato l’euro in moneta locale; servirebbe una cariola per trasportare tutte le banconote: 500 euro in cambio di 1.250.000 scellini. In minibus abbiamo raggiunto Bagamoyo, l’antica capitale della Tanzania, dove abbiamo trovato alloggio in una guest house nella periferia proverà della cittadina.”

“Strade polverose, case senza acqua corrente ed energia elettrica – osserva il ciclista – Le strade sono piene di persone affaccendate in chissà cosa oppure sedute sugli usci di casa a chiacchierare e prendere un’illusione di fresco. Bambini adorabili con grandi sorrisi, un gruppo gioca a calcio a piedi nudi, su di un terreno accidentato ed una palla che tutto è tranne che rotonda. Rientriamo in guest house che comincia a fare buio.

Cena di bassissimo livello, ci rifaremo domani a colazione con un po’ di fortuna e poi via con il primo colpo di pedale in terra tanzaniana.”

