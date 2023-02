x x

SARONNO – Gli appelli di mamme, papà, sportivi e abitanti in zona – anche di recente sui giornali – continuano senza soluzione di continuità. Il riferimento va all’uscita del centro sportivo Matteotti, casa del settore giovanile del Fbc Saronno e dove ogni giorni si recano tanti bambini e ragazzi, c’è solo uno sterrato dove posteggiando le auto e niente marciapiede.

Situazione di grande pericolo: chi si reca al centro sportivo o passa a piedi si ritrova praricamente sulla strada, e stiamo parlando di via Sampietro, una delle più trafficate della periferia.

Tra le richieste anche quella di un passaggio pedonale dedicato e segnalato. Lì davanti non è mai stato fatto, mamme con bambini piccoli che a piedi si ritrovano sulla carrreggiata stradale per la mancanza del marciapiede. Col rischio che in ogni momento possa capitare un incidente. Recentemente l’Amministrazione ha rinnovato il marciapiede dall’altro lato della strada di via Sampietro che è stato messo in sicurezza e reso più accessibile anche se resta il problema dall’altro lato della strada.

L’assessore ai Lavori pubblici Francesca Pozzoli sottolinea come l’Amministrazione abbia “già chiesto ai tecnici incaricati della redazione del Pgtu di fornirci indicazioni per intervenire nel modo più efficace sulla riduzione della velocità”.

“A fine gennaio abbiamo realizzato un nuovo tratto di marciapiede in via Sampietro, per completare fino a via M. L. King il percorso pedonale esistente. Stiamo lavorando su nuovi progetti per il percorso pedonale sul lato opposto di via Sampietro proprio davanti al centro sportivo dove, nell’ambito dei fondi del Pnrr saranno realizzati interventi per rendere l’accesso più sicuro”.

(foto: la situazione ieri pomeriggio, come ogni pomeriggio davanti al centro sportivo Matteotti)

18022023