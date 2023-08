x x

SARONNO – Il Fbc Saronno sta tirando a lucido il centro sportivo Matteotti di via Sampietro, base per gli allenamenti della prima squadra neopromossa nell’Eccellenza del calcio e base del settore giovanile. I responsabili del club, ad iniziare dal direttore generale Marco Proserpio, non si sono fermati alle manutezioni straordinarie per ovviare ai danni del recente maltempo. Non solo è stato ripristinato il cancello principale, che nei giorni scorsi era stato abbattuto dalle furia degli elementi, ma è stata compiuta una generale sistemazione, rimuovendo anche una grande quantità di rami e rametti caduti dagli alberi, anche sui tettucci delle strutture del centro sportivo; ed una pulizia degli spazi del centro.

Alla ripresa dell’attività sportiva dopo le vacanze estive, i frequentatori del centro lo ritroveranno in “forma” come non mai.

(foto: lavori in corso al centro sportivo Matteotti di via Sampietro a Saronno)

09082023