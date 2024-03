Sport

SARONNO – Il primo campo da calcio a 11 in sintetico della città di Saronno è in arrivo al centro sportivo Matteotti? Non ci sono conferme ufficiali ma a quanto pare la strada per realizzare questo progetto è ormai in discesa; curato dal Fbc Saronno, il club calcistico locale il cui settore giovanile fa riferimento, appunto, al centro sportivo Matteotti.

Al centro dei progetti della squadra biancoceleste c’è infatti ormai da tempo un significativo piano di investimenti focalizzato sull’ampliamento e il miglioramento delle infrastrutture. Tra le prime azioni previste vi è la realizzazione di un campo in sintetica il centro sportivo Matteotti, segno tangibile dell’aspirazione a trasformare il luogo in un fulcro per lo sport a livello cittadino, con il supporto e la collaborazione attiva del Comune. Questo è solo l’inizio: altri progetti di investimento sono in discussione, promettendo di arricchire ulteriormente il centro Matteotti e di consolidarlo come “casa” per la società sportiva.

Le voci di corridoio confermano che la dirigenza è già impegnata nella pianificazione, con l’obiettivo di elevare il livello di offerta e di servizi. Un incontro con i rappresentanti comunali è previsto a breve, durante il quale verrà presentato il dettagliato piano d’investimenti. Questa mossa mira a rafforzare il legame con il territorio e a sottolineare l’impegno della Fbc Saronno nel rilancio sportivo e sociale della città, che ha già visto notevoli miglioramenti negli ultimi due anni sotto la guida del direttore generale Marco Proserpio e del suo team.

