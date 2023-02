x x

COMASCO – Di questo ore la notizia di un intervento dei carabinieri della Compagnia di Cantù dopo una rapina avvenuta su un treno di Trenord. Nel primo pomeriggio di venerdì 17 febbraio, infatti, una pattuglia della tenenza di Mariano Comense veniva inviata alla stazione ferroviaria di Lambrugo (Como) dove era stata segnalata una rapina appena consumata nei confronti di due giovani viaggiatori, sul convoglio ferroviario partito dalla stazione di Milano Cadorna con direzione Asso. In seguito ad alcuni accertamenti, i militari intervenuti hanno rintracciato un 19enne di origini straniere che veniva accompagnato in caserma per accertamenti, ed in seguito al riconoscimento da parte delle vittime veniva arrestato per rapina aggravata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

21022023