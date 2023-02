x x

SARONNO – Il Comune di Saronno parteciperà al bando regionale con finanziamento a fondo perduto per realizzare un parco giochi inclusivo nell’area verde posta tra via Cesati e via IV Novembre.

Il fine di Regione Lombardia di sostenere interventi che favoriscano processi di socializzazione e di integrazione per tutti, compresi coloro che hanno disabilità motorie, sensoriale e intellettive, rispecchia appieno gli obiettivi dell’Amministrazione Airoldi, che non ha perso l’occasione per elaborare con gli uffici un progetto per la trasformazione di questo parco pubblico in un’area gioco inclusiva.

“Abbiamo scelto questo parco – spiega l’assessore al Verde Franco Casali – per la sua posizione centrale in un quartiere residenziale facilmente raggiungibile a piedi o con il trasporto pubblico, e dotato di servizi importanti quali il municipio, le scuole, i parcheggi. Vogliamo far sì che quest’area verde, che in passato era già attrezzata con giochi per bambini, torni ad essere vissuta ma con un nuovo significato, quello dell’inclusività”.

La spesa prevista è di circa 40.000 euro, di cui 30.000 euro sarebbero finanziati dalla Regione Lombardia (in caso di aggiudicazione del bando) ed il restante da mezzi propri comunali. “Dare vita ad un parco gioco inclusivo significa pensare uno spazio che permetta a tutti di avere contemporaneamente le stesse possibilità di divertimento garantendo socializzazione ed integrazione, anche attraverso la scelta della posizione nel parco, dei giochi, dei materiali e dei colori – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli – Ancora una volta lo spazio urbano diventa l’occasione fisica per trasmettere temi sociali importanti, percorso già avviato con la posa delle panchine rossa ed inclusiva, l’abbattimento delle barriere architettoniche in città e l’attenzione alle esigenze del nostro centro diurno disabili”.

