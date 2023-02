x x

SARONNO – “Fermiamo la guerra in Ucraina: un anno di guerra è troppo!”. Il Gruppo Emergency Saronno aderisce all’iniziativa di Europe for peace per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti.

L’appuntamento è per sabato 25 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Libertà. All’iniziativa hanno aderito Acli Saronno, Anpi Saronno, Gruppo Alice, Associazione Il Sandalo Equosolidale, Associazione sulle Orme di Maria Lattuada, Asvap4, Attac, AuserSaronno, Centro Incontro, Equipaggio di Terra ResQ Saronno, Givis, L’Isola che non c’è, Pastorale Migranti Zona IV e Villaggio SOS Saronno.

“Europe for Peace invita a promuovere mobilitazioni nelle città italiane ed europee a un anno dall’invasione dell’Ucraina per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti. Mostrare solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre, le violenze, le repressioni e le discriminazioni nel mondo. La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno!”

Cittadini e realtà associative si erano mobilitate anche un anno fa quando la guerra in Ucraina era iniziata. Saronno era stata una delle prime città a far sentire il proprio no alla guerra.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione