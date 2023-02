x x

BARANZATE – Con l’arrivo della capolista del campionato di Promozione, il Fbc Saronno, la Baranzatese domenica scorsa ha fatto il pienone al centro sportivo di via Sauro: oltre 200 presenti compresi moltissimi tifosi saronnesi. E tutti sono stati molto contenti nel sapere che l’intero incasso della gara (e quelli degli incontri giocanili della Baranzatese) sono stati destinati ad aiutare i terremotati in Turchia ed in particolare ai bambini.

“L’incasso della partita e di quelle del settore giovanile della Baranzatese nel weekend, 1.040 euro, sarà interamente devoluto alle opere di assistenza da parte dell’Unicef per le persone rimaste coinvolte nel terremoto in Turchia” hanno infatti annunciato i dirigenti della Baranzatese.

Per la cronaca, sul campo si è registrata la vittoria del Fbc Saronno, 2-1, al termine di un match molto combattuto.

Classifica: Fbc Saronno 49 punti, Base 96 Seveso 37, Meda 36, Valle Olona 34, Baranzatese e Esperia Lomazzo 33, Universal Solaro 32, Besnatese 28, Lentatese 27, Ispra 25, Mariano 24, Accademia Inveruno, Amici dello sport e Morazzone 21, Aurora Cmc Uboldese 17, Solese 14.

22022023