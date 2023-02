x x

BARANZATE – Una bella partita quella disputata a Baranzate tra Baranzatese e Saronno. Il Saronno vuole tornare a vincere dopo il pareggio contro il Morazzone di settimana scorsa e la Baranzatese sogna l’impresa.

A sbloccarla è subito Malaspina con un tiro che non lascia scampo a Musitano. Segna il raddoppio BRighenti, al ritorno dopo due mesi di infortunio. La partita sembra quasi chiusa per il Saronno ma al 30′ arriva il bel gol di Ruggeri, uno dei giocatori più in forma della Baranzatese, che riapre la partita.

Nel secondo tempo la Baranzatese crea tante occasioni senza demordere. Il Saronno riesce a resistere e a creare delle azioni interessanti. La partita finisce 1-2 ma conferma l’ottimo momento di forma della squadra alleanata da Vito Fratto.

Il tabellino

Baranzatese-Fbc Saronno 1-2

BARANZATESE (5-3-2): Musitano; Peduto, Raffaele (26’ st Stoica), Ricci, Garcea (34’ st Calì), Formato (44’ st Lillo); Capelli (40’ st Smaku), Messaoudi, Battaglia; Ruggeri, Dell’Anna (31’ st Perani A.). A disposizione Englaro, Fedele, Guastone, Piccinini. All. Fratto.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Rivaldo; Rudi, Vanzulli, Bello, Bredice (33’ st Sasso); Scampini (15’ st Confalonieri); Malaspina (40’ st Gheller), Di Noto, Pelucchi; Drago (30’ st Della Torre), Brighenti (26’ st Maugeri)i. A disposizione Bardaro, Pecis, Zanotti, Passalacqua. All. Tricarico.

Arbitro: Testa di Bergamo (Mastropieri di Milano e Urbani di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 3’pt Malaspina (S), 18’ pt Brighenti (S), 29’ pt Ruggieri (B).

Le interviste

Risultati

Accademia Inveruno-Lentatese 0-1, Aurora Cmc Uboldese-Amici dello Sport 5-0, Baranzatese-Fbc Saronno 1-2, Besnatese-Mariano 2-2, Esperia Lomazzo-Meda 2-1, Morazzone-Universal Solaro 0-0, Solese-Ispra 1-3, Valle Olona-Base 96 1-0.

La classifica

Classifica: Fbc Saronno 49 punti, Base 96 Seveso 37, Meda 36, Valle Olona 34, Baranzatese e Esperia Lomazzo 33, Universal Solaro 32, Besnatese 28, Lentatese 27, Ispra 25, Mariano 24, Accademia Inveruno, Amici dello sport e Morazzone 21, Aurora Cmc Uboldese 17, Solese 14.

(foto Angelo Paragliola: alcune fasi del match)

19022023