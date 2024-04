Calcio

SOLARO- Nell’ultima giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Universal Solaro ospita in casa la Baranzatese in un match fondamentale per i padroni di casa, per cercare di ottenere il miglior piazzamento possibile ai playoff.

La gara è equilibrata per tutta la partita, con i giallorossi che prendono in mano le redini del gioco fin dal fischio d’inizio e gli ospiti che si chiudono e tentano di colpire in contropiede. A decidere la partita è una rete di Lucente, che regala i tre punti alla propria squadra, nonostante i tentativi della Baranzatese di riagguantare il risultato.

E’ una vittoria fondamentale, perché permette all’Universal Solaro di finire il campionato al 3′ posto e accedere ai playoff, dove affronterà l’Ispra, piazzatasi subito dietro i giallorossi.

Universal Solaro-Baranzatese 1948 1-0

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Cavalcante, Greco, Trionfo, Bigioni, Marquez, Bajoni, Mantellini, Lucente, Fabozzi. A disp: Migliore, Giordano, Borsani, Panariello, Bonasso, Viscusi, Magro, Romanò, Di Patria. All. Broccanello

BARANZATESE 1948: Romani, Di Stefano, Guastone, Stoica, Radaelli, Raffaele, Grimaldi, Romeo, Fantaziu, Dell’Anna, Pieri. A disp: Piagni, Foglia, Capelli, Di Stefano, Curcio, Dominella, Venturi, Mash. All. Comin