ROVELLO PORRO – È scattata la denuncia per gli autori dell’abbandono di rifiuti nel sottopasso pedonale di via Verdi. Dopo mesi in cui l’amministrazione comunale continua a rilevare rifiuti cartacei abbandonati nel passaggio, sono stati individuati i responsabili, che sembrerebbero abbandonare volontariamente i rifiuti. Si trattava di operazioni tanto frequenti da rendere inospitale e sporco il passaggio pedonale, tanto che gli addetti comunali sono costretti ad effettuare quotidiane pulizie per riportare l’ordine. L’amministrazione ha dunque proceduto a dei controlli più specifici, fino ad individuare i responsabili.

Contro gli sporcaccioni è scattata la denuncia dell’amministrazione: si tratta di un monito per chiunque avesse intenzione di vandalizzare o danneggiare volontariamente i beni pubblici.

22022023