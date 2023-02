x x

ROVELLO PORRO – Rubate le bandiere col tricolore italiano che erano state posizionate sul cippo commemorativo delle foibe durante la cerimonia dei giorni scorsi. “Non hanno un valore economico ma un valore simbolico importante” ricordano dall’associazione di volontariato Ave.

La cerimonia per la “Giornata del ricordo” si era tenuta lo scorso 10 febbraio, con i volontari di Ave, quelli del locale Gruppo alpino e le autorità comunali con il sindaco Marco Volontè, nei pressi del cimitero in via Marchese Pagani.

Il furto è avvenuto verosimilmente in orario notturno, nessuno si è accorto di nulla e sinora non sono stati trovati eventuali testimoni; sono in corso le indagini.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: le bandiere rubate ed un momento della cerimonia)

22022023