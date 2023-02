x x

SARONNO – “Da lunedì 27 febbraio e per tutta la prossima settimana sarà chiusa al traffico via Biffi, nell’area del quartiere Regina Pacis dove sono in corso i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale denominata “Roma2″, che sorgerà sul tratto di via Roma compreso tra la rotonda di via Piave e Introini”. Lo comunica l’Amministrazione civica. Il tratto stradale è ancora a senso unico di marcia (percorribile da Solaro in direzione del centro di Saronno) e la prossima settimana la viabilità risulterà modificata anche in via Biffi per i lavori che porteranno ad inserire un nuovo dosso di attraversamento proprio davanti alla via Biffi e alla chiesa di Regina Pacis.

Il transito sarà comunque consentito ai residenti.

Nei giorni scorsi è stato posato il cemento drenante di colore rosso ed è iniziata l’asfaltatura del parcheggio. Una volta conclusi i lavori sul lato del centro sportivo, l’impresa si sposterà sul lato opposto per l’ultimo tratto della pista ciclopedonale.

