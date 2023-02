x x

CARONNO PERTUSELLA – Dopo una settimana, caratterizzata dal cambio di allenatore (sulla nostra panchina è tornato Simone Moretti), la Caronnese è pronta per la venticinquesima giornata di campionato. Al Comunale arriva la Real Calepina di German Denis, quattordicesima in classifica nel girone B.

Simone Moretti: “Restiamo concentrati”

Torna a parlare Simone Moretti in vista della partita di domani: “Dobbiamo rimanere concentrati e non pensare troppo alla situazione di classifica. È una sfida importante e delicata, salvarsi è un obiettivo difficile ma ancora possibile e dobbiamo dimostrarlo in campo”.

Alla scoperta della Real Calepina

Quattordicesima in campionato, la formazione di Daniele Capelli è reduce dal pareggio casalingo contro il Ponte San Pietro. Pareggio che è anche l’unico precedente tra le due squadre, lo 0-0 dell’andata. Il giocatore più rappresentativo della formazione bergamasca è German Denis, attaccante classe 1981 con un passato in Serie A a Bergamo e Napoli (tra le altre). Tornerà a disposizione dopo la giornata di squalifica, per una sfida delicata per entrambe le formazioni.

I convocati della Caronnese

Portieri: De Luca Filippo, Indelicato Daniele.

Difensori: Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Galletti Andrea, Pandini Simone, Scaglione Mauro.

Centrocampisti: Cretti Mattia, Diatta Papa Bakary, Gini Tommaso, Mollica Diego, Myrtollari Kostantinos, Piraccini Luca, Tunesi Mattia.

Attaccanti: Agello Stefano, Austoni Filippo, Braidich Dario, Corno Federico, Duguet Gilles.

