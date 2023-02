x x

CISLAGO – Il video condiviso sulla pagina Facebook “sei di Cislago se” sta spopolando su Facebook. Merito della bravura del cantante che si esibisce nella canzone “Due vite” vincitrice grazie a Marco Mengoni dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

A incuriosire sono però anche le circostanze: il ragazzo canta con un microfono in mezzo la strada davanti ad una casa con alcune persone che lo ascoltano. La prima ipotesi è che si tratti di una dichiarazione d’amore all’amata ma al momento non ci sono certezze.

Il video come detto ha subito spopolato sia per la curiosità di cercare di capire chi sia il protagonista sia per la curiosità di ricostruire la vicenda. Tantissimi comunque i complimenti per la performance e le doti canore del protagonista.

