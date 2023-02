x x

UBOLDO / TURATE – C’è voluta la neve della giornata domenicale per cancellare, almeno temporaneamente, il cattivo odore che lo scorso fine settimana aveva invaso alcune zone della periferia di Uboldo ma interessato anche località della vicina bassa comaca, come Turate. Molte le lamentele, per il cattivo odore, che da quelle parti non è d’altronde una novità: da tempo anche e amministrazioni locali si sono mobilitati per individuarne con precisione l’origine e le responsabilità.

Vicenda che da quelle parti come altrove richiama alla difficile convivenza di certe realtà industriali con un contesto fortemente urbanizzato come quello della zona del Saronnese.

(foto archivio: una immagine delle campagne che si trovano alla periferia di Uboldo)

27022023