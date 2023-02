x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rari Nantes Saronno

Due interi weekend alla piscina Faustina di Lodi sono stati necessari per svolgere l’edizione 2023 dei Campionati Regionali Master: 11/12 e 18/19 febbraio. I numeri sono altissimi, tornati sicuramente ai livelli di pre-pandemia, se non superati. 92 squadre provenienti da ogni angolo della regione, oltre 1700 atleti per un totale di più di 3400 gare e 517 staffette iscritte.

Questo conferma la vivacità del movimento master che raggruppa tra le sue fila i nuotatori over 25 under 100 che si dilettano ancora ad allenarsi e gareggiare con un sano spirito agonistico (ma anche goliardico) individuale e di gruppo.

Presente ovviamente la Rari Nantes Saronno che ha schierato ben 85 atleti e 32 staffette, con lo scopo di confermare la sua posizione tra le squadre più quotate a livello regionale.

Atleti e atlete che non hanno deluso le aspettative, guadagnando importanti punti e podi individuali e in staffetta utili alla classifica di società.

Classifica finale che ha visto conquistare il terzo posto dietro ad Aquamore (società presente in diversi impianti lombardi tra cui il nuovissimo di Bocconi) e Milano Nuoto Master, società dall’altissima qualità tecnica dei propri atleti.

Massima soddisfazione quindi per i tecnici, dirigenti – tutti in gara – e soprattutto gli atleti che hanno visto ancora una volta ricompensati i propri sforzi.

Il responsabile tecnico Massimo Brigo commenta : “Felice del terzo posto al campionato regionale nella classifica di squadra , nonostante pesanti assenze per infortuni vari siamo riusciti ancora una volta a tornare sul podio, che era l’obiettivo principale, c’è stata grande partecipazione, soprattutto con le staffette che ci ha portato ad essere la prima squadra in Lombardia come numero di staffette fatte e come punteggio ottenuto. Questo è davvero il simbolo di un grande gruppo.”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione