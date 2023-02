x x

MALNATE – Oggi alle 13 a Malnate, intervento dei pompieri alle Cave di Molera. Una persona, infatti, è precipita per alcuni metri da una parete di roccia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese con un’autopompa e gli specialisti del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale), gli operatori hanno collaborato col personale sanitario per recuperare la persona . Una volta stabilizzata ə stata trasportata in zona agevole.

Il ferito, un ventiduenne apparso in gravi condizioni, è stato infine ricoverato all’ospedale di Cricolo di Varese. Sul posto anche i carabinieri, per tutti gli accertamenti sull’accaduto.

(foto: un monento dell’intervento dei vigili del fuoco del comando di Varese nella cava di Malnate)

